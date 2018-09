Han stopper efter fem år: Man er direktør for Koldinghus 24 timer i døgnet

- Fra starten har det været vigtigt for os at sige: "Det her slot er ikke vores, det er jeres - brug det!". Vi har så lagt en masse energi i at lave nogle aktiviteter, som borgerne i byen har lyst til at benytte sig af, og det er jo lykkedes. Før udgjorde kommunens borgere 15 procent af vores gæster, og det tal er nu oppe på 39 procent. Det er et succeskriterium, vi satte fra starten. Vi kan ikke være noget for resten af landet eller internationale gæster, hvis ikke vi er noget for borgerne i Kolding. Det er vi aktivt gået efter. .Foto: Søren Gylling