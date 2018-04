Han skal gå tur med dronningen en gang om ugen

Christiansfeld: Dronningen sagde ja til Bjarne Højgaard Jensen den 17. april om formiddagen. Ja til at han skal være den nye slotsforvalter på Fredensborg Slot.

60-årige Bjarne Højgaard Jensen er ansat af Slots- og Kulturstyrelsen, men dronning Margrethe "har det sidste ord," som den nyudnævnte slotsforvalter forklarer.

- Vi kommer til at have meget med hinanden at gøre, siger han.

1. juni begynder Bjarne Højgaard Jensen, der nu bor i Christiansfeld, på sit nye job på Fredensborg Slot. Jobbet går ud på at koordinere alt, hvad der skal foregår på slottet, mellem Slots- og Kulturstyrelsen og hoffet. Desuden får han ansvaret for sikkerheden og for statsgenstandene på slottet. Og ikke mindst skal han en gang om ugen gå en tur med dronningen.

- Hver torsdag går vi en tur, hvor vi drøfter, hvad hun vil have lavet på slottet, indenfor og udenfor, fortæller Bjarne Højgaard Jensen.

Der er bopælspligt i jobbet, og derfor flytter Bjarne Højgaard Jensen og hans kone inden længe til en tjenestebolig, der ligger ved siden af slottet.