Kolding: Når Jeppe Sundgaard Hansen i fremtiden holder sin fødselsdag, så kommer det til at ske med manér. Faktisk er det sådan, at hele Danmark tager i festtøjet, og aftenhimlen fyldes med farvestrålende raketter. Og hen under aftenen dukker dronningen op og holder en tale til nationen.

Jeppe blev nemlig født på årets sidste dag på Kolding Sygehus. Det samme gjorde fem andre børn, så det samlede fødselstal for 2018 landede på præcis 3319 børn, inden det travle personale kunne vende årets sidste kalenderblad på fødegangen.

Hans forældre havde nok regnet med, at han først ville blive født i begyndelsen af det nye år, for da Tine Sundgaard Hansen for to år siden fødte datteren Johanne, så gik hun tolv dage over sin termin. Hun tænkte, at sådan gik det nok igen. Men niks. Den 31. december begyndte hun at få veer klokken 08 om morgenen, og så måtte familien fra Vejle ellers hoppe i bilen og sætte kurs mod Kolding Sygehus. De huskede at tage den alkoholfri champagne med, for de kunne godt se, at der var udsigt til en lidt anderledes nytårsaften i nabobyen.

- Efter den første undersøgelse var det lidt usikkert, om vi skulle blive her, eller om vi skulle tage hjem igen, for fødslen var slet ikke gået i gang endnu. Vi besluttede os for at gå en lille tur, men vi nåede kun op i forhallen, inden vi måtte vende om igen, fortæller farmand Allan Eg Sundgaard Hansen.