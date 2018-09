Halbal aflyst: Bestyrelse turde ikke gamble med klubbens økonomi

Med aflysningen af halballet mister Vamdrup IF Håndbold en af de indtægter, der skulle være med til at holde spillernes kontingent nede.

VAMDRUP: Tidligere på ugen aflyste Vamdrup IF Håndbold efterårets halbal i Arena Syd. Jeannette Kastrup Pedersen fra klubbens bestyrelse fortæller:

- Jeg er ærgerlig over, at festen blev aflyst, men der var kun 74 tilmeldte. 350 skulle købe billet for at budgettet kunne hænge sammen. Jeg vurderede, at det ikke var muligt at sælge 280 billetter inden tilmeldingsfristen udløb fem dage senere. Da håndboldklubben inviterede til halbal sidste år var der på samme tidspunkt solgt fire gange så mange billetter.

Hun har fået kritik på Facebook, fordi ballet blev aflyst, inden tilmeldingsfristen var udløbet.

- Jeg ved ikke, om vi skulle have satset på, at vi kunne sælge 280 billetter i den her uge. Jeg turde ikke. Jeg kan ikke stå inde for at arrangere en fest, der giver klubben et underskud. Det ville jo gå ud over de unger, der spiller håndbold.

Håndboldklubbens bestyrelse var enig om at aflyse på det tidspunkt.

- Vi nåede at trække os i tide, så vi hænger ikke på udgifter i forbindelse med det aflyste halbal.