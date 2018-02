Hajer har hjulpet storcentret til en god vinterferie

Solbeskinnede pister sydpå trækker i danskerne i uge 7, og rejseaktivitet er en udfordring for storcentrene. Hajer har været med til at sikre, at vinterferien alligevel har været god i Kolding Storcenter.

Kolding: Er man så heldig at have ferie i uge 7, er der givetvis rejsedestinationer, der virker mere tillokkende at drage til end at blive hjemme i det danske regnvejr. Måske en skitur til Alperne eller en uge på en kanarisk ø. Rejseaktivitet er en udfordring for blandt andet storcentrene, der også satser på at trække kunder til i skoleferierne. I disse uger har Kolding Storcenter derfor allieret sig med en flok modelhajer, der skal supplere shoppingoplevelsen.

- Der er rigtig mange, der tager på ferie i uge 7. Det er absolut bevidst, at vi laver ting som hajudstillingen i ferien for at trække flere kunder til. Vi vil gerne have, at udover shoppingoplevelsen, biografen eller spisning, så er der også en ekstraordinær oplevelse, siger centerchef Gitte Lindbo.

Og det er lykkedes at få en god vinterferie.

- Vi har ikke tal endnu, men jeg har en god fornemmelse. Centret er godt besøgt, og folk tager godt imod hajudstillingen, siger hun.

- Dem, der ikke tager væk, vil gerne ud at se noget, og så lægger de vejen forbi her.

Hajerne har tidligere besøgt storcentret og var også dengang populære. Nu er de her for sidste gang.

- Så skal vi prøve noget nyt. Vi har noget andet i støbeskeen til næste år, som dog ikke er helt klar til offentliggørelse endnu.