Hærgende mågekoloni på taget af daginstitution er endelig væk

Mågekolonien, der har hærget daginstitutionen Tinghøj og nabohuse, er endelig væk, efter mågernes yngeltid er overstået. Kommunen vil gøre en indsats for, at de ikke kommer igen næste år.

- Mågerne har lavet et par reder, og de har larmet utroligt meget. Det har givet noget irritation og uro, men det har ikke været sådan, at vi ikke kunnet være her, fortæller Janne Thiel Doctor, der er leder af organisationen Tinghøj

Taget på en af bygningerne i daginstitutionen er flat, og her har mågekolonien bygget reder de seneste to somre.

Svært ved at sove

Larmen fra mågerne har til gengæld irriteret flere af naboerne omkring Tinghøj, der har haft svært ved at sove. Efter flere klager tog Dagsinstitutionen Tinghøj fat i Kolding Kommune, der den 1. august anmodede Naturstyrelsen om at fjerne mågerne og deres reder.

Naturstyrelsen vurderede, at der ikke var grundlag for at give tilladelse. Det skyldes, at der på det tidspunkt kunne være unger i rederne.

"Der gives afslag på ansøgningen, da mågerne på nuværende tidspunkt har etableret sig på rederne og kan have unger. I yngletiden skal mågerne have fred og ro til at sætte unger", svarede Naturstyrelsen i et brev til Kolding Kommune den 2. august.