Hårdt slid overrasker elever på idyllisk skole-zoo

- Det er godt, at eleverne lærer, at når man er dyrepasser, har man ikke fri, bare fordi det er weekend, siger faglærer og dyrepasser Karsten Jensen.

En tidligere elev, som nu er uddannet, trækker en vogn rundt på grusstierne. Hun er i gang med at fodre dyrene. Dyrene skal naturligvis også have mad lørdag og søndag, og ofte er det nuværende elever, der står for fodringen.

Man afliver nogle gange dyr, som er sunde og raske, fordi de er i overskud. Det er en vigtig del af det at have en zoologisk have. Og så er der altid nogle, der skælder ud.

Hårde aflivninger

Men jobbet som dyrepasser på Organia eller i andre zoologiske haver har også andre sider, der får mange til at ombestemme sig.

- Mange falder alligevel fra, fordi de finder ud af, at det er hårdt fysisk og mentalt. Vi sidder kun ned, når vi er til frokost. Ellers slæber vi og gør rent. En del elever bliver overraskede over, hvor fysisk hårdt det er, fortæller Karsten Jensen.

Desuden skal man være klar til at tage hårde debatter.

- Man skal stå på mål for nogle ting indimellem. For eksempel i debatten om, om man overhovedet skal have zoologiske haver. Man afliver også nogle gange dyr, som er sunde og raske, fordi de er i overskud. Det er en vigtig del af det at have en zoologisk have. Og så er der altid nogle, der skælder ud, siger han.

Karsten Jensen og skolens vejledere gør, hvad de kan, for at fortælle hele historien om uddannelsen og jobbet, inden eleverne begynder.

- Vi forsøger at forklare, at alt ikke er rosenrødt. Det er et fedt job, måske verdens bedste job, men der er også nogle konflikter.