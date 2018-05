Hårde nedbremsninger, rygende dæk og konen er velkommen

- Det var en hård opbremsning. Det var voldsomt. Det var lige før, at jeg troede, jeg skulle dø. Men det var sjovt, siger Nicklas Haugaard, der var til motorfestival sammen med sin far, der kunne nikke genkende til sønnikes pointe. Nedbremsningen er voldsom.

Kolding Motorfestival byder på brændt gummi, hvinende dæk og muligheden for selv at komme med i cockpittet mod en ekstrabetaling.

- Det er begrænset, hvor meget, jeg når at snakke med dem, der får en tur. Så snart bilen starter, så kan vi jo ikke tale sammen. Og så får vi måske en sludder til sidst. Men der er stor forskel på folks reaktion. Der er rigtig mange, der falder frem under nedbremsningen, hvis de ikke har prøvet det før. Der er mange, der slet ikke er klar på det, siger Mikkel O. Pedersen, der ser festivalen som en god mulighed for at netværke og samtidig promovere motorsporten generelt.

Festival rammer bredt

For arrangøren gælder det om at ramme bredt. Hele familien skal med, lyder det fra Lee Martin Kiesa.

- Det her er et familiearrangement, der rammer mor, far og børn. Det er biler, ræs, god stemning, legeland og i år er det Youtuberne Mikkel og Emil Trier, der underholder. Der er ingen tvivl om, at vi har ramt rigtigt med det her koncept, siger Lee Martin Kiesa. Lørdag gik 3500 gennem tælleapparatet.

Drenge med benzin i blodet er selvfølgelig velkomne. Men arrangøren vil gerne have at hele familien er med.

- Du kan også sige det sådan her: Der er ingen, der køber en bil uden de har snakket med konen, siger Lee Martin Kiesa og smiler.