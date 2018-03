Hård konkurrence presser fortsat supermarkedet Liva

Sidste år var det også supermarkedet på Galgebjergvej, der havde underskud. Her var underskuddet på 573.000 kroner. Samme år havde Domhusgade et driftoverskud på 2,2 millioner kroner.

I begge tilfælde er resultatet "mindre acceptabelt", skriver ledelsen i de senest offentliggjorte regnskaber for de to supermarkeder, der bliver drevet i to selvstændige selskaber.

Kolding: Siden 1968 har købmandsfamilien Christensen solgt mælk og leverpostej i Kolding, men de seneste år er konkurrencen skærpet, og det kan ses på resultaterne i den familieejede virksomhed. Driftsresultatet i supermarkedets afdeling på Galgebjergvej viser et underskud på 17.000 kroner. Mens driftsresultatet i supermarkedet på Domhusgade viser et overskud på 131.000 kroner.

I 1968 flyttede købmandsfamilien Christensen fra Odense til Kolding for at åbne et supermarked. Liva var dengang et af de første supermarkeder i byen. I dag er de to Liva-forretninger de eneste købmandsejede supermarkeder i byen, der ikke er medlem af en landsdækkende kæde. I dag er det søskendeparret Michael Bro Christensen og Vivi Bro Gregersen, der driver forretningerne.

På bundlinjen står, at supermarkedet på Galgebjergvej fik et underskud før skat på 18.000 kroner. Mens Domhusgade, trods et magert driftsresultat, fik et overskud før skat på 2,7 millioner kroner, på baggrund af finansielle indtægter på 2,5 millioner kroner.

Virksomheden skriver i ledelsesberetningen, at "ledelsen forventer også i det kommende år vanskelig konjunkturer og hård konkurrence i området. For at opnå et bedre resultat af primær drift, anser ledelsen det derfor nødvendigt, at der til stadighed foretages tilpasninger mellem indtægter og udgifter".

Bund solid

Købmand Michael Bro Christensen ønsker ikke at kommentere resultatet, eller hvordan planerne om at åbne et tredje supermarked skrider frem. Virksomheden ejer en grund på Sommerfuglevej i Strandhuse, og tilbage i 2009 fortalte supermarked, at der var planer om at opføre et supermarked, der kunne indvies i 2010. Men i lyset af finanskrisen besluttede virksomheden at udskyde byggeriet af et tredje supermarked.

Virksomheden har tidligere haft stor succes med at sælge dagligvare til kunder i Kolding. Selskabet, Lissy Christensen Invest, der ejer de to supermarkeder og tre ejendomsselskaber, viser et overskud før skat på 3,6 millioner kroner, og egenkapitalen ligger på 51,6 millioner kroner.