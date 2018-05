Håndboldklub forstærker sig med 92 kilo

Kolding: Forleden præsenterede Kolding Håndboldklub den tidligere KIF Kolding og Fredericia HK spiller Jacob Kühne som ny playmaker til deres 2. divisionshold til næste sæson. Og KH fortsætter nu oprustningen, i det næste skud på stammen bliver den 20-årige Kevin Wonsild, der i denne sæson har været tilknyttet KIF. Kevin Wonsild er 197 cm høj og vejer 92 kg. Han er en dygtig tovejs spiller. Han kan spille alle tre bagspils-positioner, og nok så vigtigt, så er han rigtig stærk i forsvaret.

- Kevin bliver uden tvivl en rigtig vigtig spiller for os til næste sæson både i angrebet og i forsvaret. Jeg har store forventninger til ham og mener, at han har et stort udviklingspotentiale, udtaler sportschef Jimmi Jørgensen i en pressemeddelelse.

- Jeg får mulighed for at spille sammen med dygtige spillere, og samtidig får jeg en masse ansvar, hvilket jeg har brug for, for at kunne udvikle mit spil, udtaler Kevin Wonsild.