Håndbolden har fået et løft i lille landsby

- Noget af forklaringen kan være, at skolen for cirka halvandet år siden havde besøg af ligaspillere fra KIF Kolding København til nogle idrætstimer. Det gav et boost, at de deltog i idrætstimerne. Det gav mange lyst til at prøve håndbold, siger Tommy H. Christoffersen, der samtidig fremhæver trænerne og deres engagement i klubben.

- For fire-fem år siden var der vel 80 medlemmer. I dag er vi 125 medlemmer. Så vi har fået godt fat, og det på et tidspunkt hvor årgangenE bliver mindre og mindre, siger Tommy H. Christoffersen, der har været i udvalget i to år. Hver tirsdag er der håndbold på tapetet i hallen fra 15.30 til 22.00.

Jordrup: Håndboldafdelingen under Fynslund Boldklub har fået rigtig godt fat i lokalområdet. Spillere fra femårsalderen til folk omkring 40 år står hver uge klar til at kyle kuglen i nettet til træning, fortæller Tommy H. Christoffersen, der er næstformand i håndboldudvalget. I denne weekend skulle træningen så omsættes til sejre, da der var stribevis af kampe på hjemmebanen.

Plads til alle

- Det skal også nævnes, at der ikke er indendørsfodbold i Fynslund Boldklub om vinteren. Det skyldes blandt andet, at vi kun har én hal, og så har de forskellige udvalg valgt at give hinanden plads. Det er jo de samme børn, vi kæmper om, siger Tommy H. Christoffersen, der glæder sig over succesen.

- Det er en fornøjelse for os i bestyrelsen at opleve. Når der er valg til bestyrelsen, så giver det lyst til at fortsætte. Det er dejligt at se, at ungerne hygger sig med håndbold. I foråret sidste år var vi til en turnering med fire hold i Bov. Det har virkelig styrket sammenholdet. Børnene fandt sammen på kryds og tværs af årgange, siger Tommy H. Christoffersen.

Den voksende interesse betyder også, at der er brug for flere trænere, så klubben kan sagtens bruge flere frivillige.

- Det er en udfordring at skaffe trænere. Men det er lykkedes indtil videre. Men det er lidt tordenskjolds soldater, der trækker læsset, og flere af trænerne har flere hold. De gør virkelig en stor indsats. De går meget op i det og vil gerne skabe et godt miljø. Der er ingen tvivl om, at vi er en breddeklub. Det er ikke eliten vi dyrker. Her er plads til alle, siger Tommy H. Christoffersen.