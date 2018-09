Når boet er gjort op efter tabsgivende udviklingsselskaber i energikoncernen, så vil det efterlade blodrøde spor i regnskabet. Eneste trøst for direktør Lars Bonderup Bjørn er, at det kunne have være meget værre.

- De ansatte ved, at vi enten afhænder eller lukker ned. De har gået med ondt i maven længe, og det skal have en afslutning, siger den administrerende direktør.

Trekantområdet: Der er udsigt til gys-læsning, når bestyrelse og siden repræsentantskab for Ewii A/S får præsenterer halvårsresultat og dermed opgørelsen over, hvad tabet bliver på de udviklingsselskaber der blev etableret under hans forgængers direktion. Hvor røde tallene er hverken kan eller vil adm. direktør Lars Bonderup Bjørn gå i detaljer med, før bestyrelse og repræsentantskab er orienteret.

Inden for de seneste ti år har Ewii A/S oprettet et antal udviklingselskaber.Selskaberne har år efter år præsteret underskud. Ewii Fuel Cells har forsøgt at etablere sig med produktion af brændselsceller, men indtil videre uden at kunne tjene penge. Tabene har set over en ti-årig periode været på samlet 143 mio kr. Ewii Mobility har stået for udvikling og produktion af den lille buttede el-drevne transporter Tripl. Det eventyr har hen over de seneste fem år kostet et samlet tab på 96 mio. kr. Ewii Telecare har også bidraget til de underskudsgivende aktiviteter. Tager man de seneste ni regnskabsår så er tabet 24 mio. kr. I opgørelsen indgår årsresultaterne før skat fra de tilgængelige regnskabsår.

Med til at spå dystre forventninger til årsresultatet er, at de finansielle markeder ikke ser ud til at kunne hale stort overskud hjem.

- Og med de aftaler, der er landet, så har vi trods alt skaffet 70-80 millioner kroner, som er med til at afbøde de tab, vi kan imødese. Så selv om det er skidt, så kunne det have været meget værre, siger han.

Det har været bestyrelsens og direktionens mål at have fundet løsninger på de tabsgivende selskaber inden det kommende repræsentantskabsmøde den 27. september.

Klar til ny start

Tilbage står Ewii A/S på de ben, selskabet blev skabt. Det skal bære en ny strategi, som bliver præsenteret for repræsentantskabet om 14 dage, og det glæder Lars Bonderup Bjørn sig til.

- Vi får lukket et kapitel og så skal vi videre. Strategien vil vise, at der også kan skabes vækst i de områder, vi har forstand på. Vi har renset vores forretning for de områder, vi ikke var gearet til, og ser man tilbage, så var det en erkendelse, der skulle være truffet for flere år siden, siger Lars Bonderup Bjørn.

Det forsøgte en række kritiske repræsentanter at gøre opmærksom på i flere år. Udviklingselskabernes manglende indtjening og blodrøde tab var i årevis en torn i øjet for flere i repræsentantskabet, men der var ingen lydhørhed fra ledelsens side. Så sent som i 2016 lovede den daværende direktør Knud Steen Larsen, at et underskud i selskaberne på samlet 120 mio. kroner ville blive vendt til et plus på to mio. kroner i 2017. Det tvivlede kritikerne på, og fik ret.

De tabsgivende kommercielle selskaber har tilsammen generet underskud hen over de seneste år på samlet 270 mio. kroner.