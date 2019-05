Ifølge Per Møller er det blandt andet en god social trivsel blandt eleverne og stor rummelighed parret med et højt fagligt niveau, der får mange unge til at søge mod Munkensdam. Det er i hvert fald nogle af de ting, som de nuværende elever fremhæver ved skolen i elevtrivselsundersøgelserne.

Det er ikke gymnasiet selv, der sender unge videre og fordeler dem. Det står et fordelingsudvalg bestående af blandt andre gymnasierektorerne i Region Syddanmark for.

Selv om Munkensdam Gymnasium i det kommende skoleår opretter 11 nye 1.g-klasser, betyder det enorme antal ansøgere, at man foreløbig har været nødt til at afvise 30-35 af de unge og henvise dem til andre gymnasier i og omkring Kolding.

Trækker tiden ud

På grund af nye landsdækkende regler har alle ansøgere til gymnasierne foreløbig kun fået et reservationsbrev. De unge, der formentlig ender med at komme ind på Munkensdam Gymnasium, har altså som tidligere ikke fået et egentligt optagelsesbrev men må i princippet vente til hen i juni med at få besked om, hvor de kommer ind. De skal for eksempel først vise ved de kommende eksamener, at de har et højt nok niveau til at komme på gymnasiet.

Desuden skal en del af de unge, der har fået et reservationsbrev først til en optagelsesprøve, som de skal bestå for at komme ind.

Disse nye regler vækker kritik hos Per Møller.

- Jeg mener, at det er uanstændigt at holde de unge hen så længe. I de fleste tilfælde ville man jo godt på nuværende tidspunkt kunne afgøre, om de skal ind eller ej, men her poder man de unge med usikkerhed om, hvorvidt de kommer ind, siger Per Møller.