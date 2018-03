Gymnasierektorer undrer sig over forslag om 10. klasser

Rektorerne for de to gymnasier i Kolding mener ikke, det er en god idé at samle alle 10. klasser på IBC og Hansenberg.

Kolding: - Hvorfor da nu det?

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra rektoren for Munkensdam Gymnasium, Lene Hauge, da hun hører om forslaget fra Venstre i Kolding om at lukke samtlige 10. klasser på Brændkjærskolen og i stedet samle alle 10. klasser på IBC og Hansenberg.

Målet er at få flere unge til at vælge en erhvervsrettet uddannelse.

Lene Hauge mener ideelt set, at man bør lade 10. klasse-elever gå i skole "et neutralt sted", for eksempel på en folkeskole som Brændkjærskolen. I dag huser den otte 10. klasser, mens kommunen har to 10. klasser på såvel IBC og Hansenberg.

- Jeg synes, det er fint, hvis 10. klasserne er uafhængige af de uddannelser, der følger efter - hvis de ligger på neutral grund. Her vil eleverne være mere frie til at vælge, for jeg tror, der godt kan være en vis påvirkning, hvis de går i 10. klasse på en erhvervsskole eller lignende, siger Lene Hauge.

Også hendes rektorkollega på Kolding Gymnasium, Momme Mailund, undrer sig over, at Venstre ikke vil placere nogen 10. klasser på de almene gymnasier men kun på IBC og Hansenberg.

- Når man screener de unge i de ældste klasser, burde man allerede der dele dem op efter, om de sigter mod en erhvervsuddannelse eller en gymnasieuddannelse, og så skulle man eventuelt tage skridtet fuldt ud og placere nogle 10. klasser på gymnasierne, siger Momme Mailund, der mener, at de nuværende 10. klasse-tilbud i Kolding fungerer udmærket.

Han peger desuden på, at man, hvis forslaget vedtages, vil komme til at stå med en udfordring omkring den Team Danmark-eliteidrætsklasse på 10.årgang på Brændkjærskolen, som i dag eksisterer.

- Hvad vil man gøre ved den, spørger han.