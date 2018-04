Gymnasieelever fra Kolding skal knække kurven for unge rygere

Det er rektorerne på de tre deltagende gymnasier, der har vurderet, at det giver bedst mening, at eleverne skal på banen.

- Vi har prøvet rigtig mange ting, som ikke virker, når det handler om at knække rygerkurven blandt unge. Det interessante er, at nu er det ikke nogle voksne, der skal sidde og finde ud af, hvordan man får unge til at droppe cigaretterne. Nu skal de unge selv være med til at strikke en opskrift sammen for, hvad der skal til, for at de ikke begynder med at ryge og ikke ryger i skoletiden, fortæller Anne Lynge, der er sundhedskoordinator i Kolding Kommune.

Det viser en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed. Den tendens skal et udviklingsprojekt, som Munkensdam Gymnasium og IBC deltager i sammen med Kræftens Bekæmpelse og Rybners Gymnasium i Esbjerg, gerne vende.

Kolding: Antallet af unge, der tænder deres første cigaret, er stigende. På landsplan begynder 40 unge under 18 år at ryge hver eneste dag.

De nyeste lokale tal om unge rygere er fra IBC. Her har godt 550 HHX-elever blandt andet svaret på spørgsmål om deres rygevaner. 12 procent siger, at de ryger cigaretter hver dag. 11 ryger hver uge og 10 procent ryger sjældnere end hver uge. De unge er også blevet spurgt til forbrug af snus. 5,4 procent bruger snus hver dag. 3,7 procent bruger snus hver uge, og 4,3 procent bruger snus sjældnere end hver uge.

På de unges præmisser

- Jeg forestiller mig, at vi kommer til at gå fra workshoppen med masser af post-it-sedler og plancher. Det bliver Kræftens Bekæmpelse, der i samarbejde med os i kommunerne skal udarbejde en projektbeskrivelse efter mødet. Kræftens Bekæmpelse arbejder videre med projektet. Håbet er, at de unge i workshoppen kommer med gode ideer, som også kan bruges andre steder i landet, siger Anne Lynge.

Det første mål med projektet er, at gymnasieeleverne skal lære de voksne deltagere noget om, hvordan de skal arbejde med at forebygge rygning blandt unge.

- Vi spørger de unge, for at de skal få ejerskab, og for at vi kan arbejde på at knække rygerkurven på deres præmisser. Kræftens Bekæmpelse har sat midler af til, at nogle af de ting, som de unge foreslår, kan afprøves, forklarer Anne Lynge.

At Kolding er kommet med i udviklingsprojektet skyldes, at kommunen er med i Røgfri Fremtid. Det er et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Her er visionen, at ingen børn og unge ryger i 2030, mens færre end fem procent af den voksne befolkning er rygere.