Gustav har gravet historien om 195 faldne søfolk frem fra arkiverne

Kolding: I mange år kom Gustav Schmidt Hansen som maskinmester i Maskinmestrenes Forening på Sankt Annæ Plads i København. Tit gik han forbi mindetavlen for faldne maskinofficerer under Anden Verdenskrig og tænkte over hvilke historier, der gemte sig bag de 195 navne på tavlen. Nu har den pensionerede maskinofficer skrevet deres historie ned, og den 29. august udkommer bogen "Mindetavlen".

- Jeg har selv i starten af halvfjerdserne sejlet med nogle af de her mennesker, der overlevede krigen. Nogle af de mænd, der sejlede under krigen, kunne fuldstændig bryde sammen, hvis der var en unaturlig lyd i maskinrummet. Dengang var jeg en ung mand og tænkte, de overlevende var lidt mærkelige. Men nu ved jeg, hvorfor de fik traumer, siger Gustav Schmidt Hansen, der har gravet i arkiverne de seneste tre år for at fortælle historien om de 195 maskinofficerer, der ikke overlevede.

- Det var i mødet med de folk, der overlevede, at jeg fik en passion for den her del af historien. Jeg mener jo stadigvæk, at de søfolk, der sejlede under krigen, ydede en kæmpe indsats mod nazismen. Det var en form for modstandskamp. Og jeg må indrømme, at jeg synes ikke helt, at deres indsats har fået den respekt fra det offentlige Danmark, som de fortjener, siger Gustav Schmidt Hansen, der blandt andet henviser til, at det først var i 2017, at søfolkene fik deres eget monument i Mindelunden.