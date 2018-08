Også den nye guldtunnel under Kongebrogade har haft besøg af forbipasserende, der ikke kunne hold fingrene for sig selv. Et ti meter langt lysarmatur er pillet ned og stjålet.

- Det ser ud, som om nogle har tænkt, at det kan de bruge et andet sted, så de har afmonteret solceller og teknik og taget det med, fortæller Lars Guldager, projektleder i team projektering i vej og park.

Ved åstedet med det sigende navn "Under overfladen", som ligger i Kolding Ådal, er et kamera monteret under vandet, men skærmen, hvor undervandsbillederne plejer at blive vist, er blevet stjålet. Det samme er solceller, batteri og teknik, der sikrer strøm til kamera og skærm. Tyveriet skete for halvanden måned siden.

Kolding: Lige nu kan man ikke følge med i livet under overfladen i Kolding Å, som det ellers er meningen ved et af de åsteder, der ligger langs Kolding Å.

Oversprayet med graffiti

Flere af de andre åsteder i ådalen har desuden været udsat for hærværk. Et akrylakvarie er blevet ødelagt, og flere åsteder er oversprayet med graffiti-tags. Det er også sket flere gange i guldtunnelen, som dog er blevet renset, hver gang det er sket.

- Man når næsten kun lige at blive færdig med tingene, og så skal de ødelægges. Ved et af stederne i ådalen, er der et undersøgelsesbord, som skoler kan bruge. Der har et akrylakvarie været ødelagt. Det er brandærgerligt at tage ned til et sted, som man ikke kan bruge, fordi det er ødelagt, siger Lars Guldager.

- Jeg synes, det er uheldigt. Der bliver brugt en frygtelig masse penge på at udbedre det. Der er ikke noget værre end at have sådan nogle steder, som ikke er intakte og brugbare.

Lars Guldager har ikke noget bud på, hvordan man kan stoppe hærværk og tyveri fra stederne.

- Man kan ikke rigtig gøre noget. Jeg ved ikke, om folk ikke tænker over, at det går ud over det kommunale budget, siger han.