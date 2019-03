Gruppeformænd mødes fredag for at diskutere økonomifadæse på skoleområde

Tillid

Kolding: Gruppeformændene for samtlige seks partier i Kolding Byråd skal fredag morgen mødes sammen med borgmester Jørn Pedersen (V) for at diskutere sagen om det millionstore overforbrug på centrale konti på skoleområdet igennem.

Det oplyser Venstres gruppeformand Merete Due Paarup. Hun tilføjer, at hun går ud fra, at det er situationen omkring overforbruget, kritikken af ledende embedsmænd for ikke at bede om politisk godkendelse af store, nye tiltag og desuden også den yderst kritiske redegørelse, som den fyrede økonomichef i børne- og uddannelsesforvaltningen har sendt til alle medlemmer af udvalget, der er på dagsordenen.

Desuden mener hun, at det er på sin plads at drøfte, at flere politikere har været ude offentligt med kritik af børne- og uddannelsesdirektøren og skolechefen. Merete Due Paarup kritiserer, at de har "hængt embedsmænd til tørre i avisen."

- Vi skal have drøftet hele den her situation, og der er blandt andet noget med tillid og mistillid, vi skal snakke om, siger hun.

Får sagen her konsekvenser for nogen?

- Vi må prøve at kigge ind i, hvad det her går ud på og se på, om vi er indenfor rammen eller ikke.

Hvad mener du med indenfor rammen?

- Om det var indenfor direktørens og Lars' (skolechef Lars Svenson, red.) ramme selv at sætte de forskellige initiativer i gang. Hvis det ikke var det, så skal vi drøfte, hvordan vi sikrer det fremover. Det er jeg mere optaget af end at hugge hovedet af nogen.

Har du tillid til direktøren for børne- og uddannelsesforvaltningen før mødet på fredag?

- Ja, jeg har stor tillid til hende. Jeg synes, at ledelsen har håndteret den her sag ordentligt.

Ingen andre af de gruppeformænd, JydskeVestkysten har talt med, ønsker at kommentere Venstre-gruppeformandens oplysning om det ekstraordinære møde for gruppeformændene. Borgmester Jørn Pedersen oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.