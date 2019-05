Grundstødt skib er blevet slæbt fri efter halvandet døgn: Ingen fare for miljøskader

- Noget tyder på, at kaptajnen læste forkert på sit søkort og er drejet for sent og er sejlet ind i en sandbanke, har driftslederen forklaret til JydskeVestkysten.

Skibet var det fjerde skib på under et halvandet år, der er stødt på grund ved Drejens Odde på vej ind til Kolding Havn. Det 88 meter lange skib stødte på grund klokken 05.24 tirsdag morgen. Ifølge Johnny Sørensen, driftsleder på Kolding Havn, skyldtes grundstødningen, at kaptajnen ganske enkelt glemte at dreje.

- Skibet blev slæbt fri onsdag eftermiddag omkring klokken 16 af to slæbebåde. Herefter sejlede det ind til havnen. Det tog så lang tid at flytte det, fordi de ventede på, at det blev højvande, og så skulle slæbebådene også lige derud, siger Johnny Sørensen.

Fuldt opsyn

Det store skib var lastet med majskorn, og derfor var der ikke nogen særlig grund til at frygte nogle former for miljøbelastning. Den formodning har efterfølgende vist sig at holde vand.

- Der har været fuld opsyn på det, så der har ikke været nogen grund til bekymring i forhold til det, siger Johnny Sørensen.

Torsdag formiddag blev majskornene losset fra skibet, som skal gennemgå en inspektion for at finde ud af, om det har taget skade af at støde på grund. Intet tyder dog på, at skibet ikke skulle få grønt lys til at sejle videre ud i verden.

I runde tal sker det en gang om året, at et skib går på grund ved indsejlingen til Kolding. Det tal er nu fordoblet for 2019, efter et skib stødte på grund ved Drejens i slutningen af januar. Også dengang skyldtes det, at kaptajnen ikke fik drejet i tide og ramte ved siden af sejlrenden.