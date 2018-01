Groft brød og rugbrød skal skabe erhvervseventyr i Kina for Kolding-bager

Nu skal kinesere lære at spise rugbrød. - Det er det sunde element, vi slår på. Der er mange kinesere, der aldrig har set den her slags brød. De spiser mest hvidt brød som en slags snack. Men vi forventer, at der er et stort marked, når de får øjnene op for det grove, siger Frank Nielsen. Foto: Søren Gylling

Rugbrød til 45 kroner stykket og brød fyldt med kerner er grundlaget for nyt koncept, hvor to danske bagere vil skabe en bagerikæde i Kina. Første kombinerede café og bageri er netop åbnet i Beijing.

Kolding: Rugbrød og grovbrød fyldt med kerner skal bane vejen for, at Gertz Danish Bakery får fat i Kina. Rammer man smagsløgene hos overklassen med de grove brød, så kan nye bagerier hurtigt følge efter, siger bagermester Frank Nielsen, der sammen med Uffe Gertz, står bag erhvervseventyret. - Det her er en prøvebutik, og nu kan vi rette til løbende. Hvordan skal sortimentet se ud, og vi kan lære af vores fejl. Lige nu uddanner vi personalet i butikken, og når vi kan se, at det kører, så skal vi bygge på. Helst mange butikker og så hurtigt som muligt. Har du fundet et koncept, der holder, så skal du rykke hurtigt i Kina, ellers bliver du kopieret og overhalet, siger Frank Nielsen.

- Det her er en prøvebutik, og nu kan vi rette til løbende. Hvordan skal sortimentet se ud, og vi kan lære af vores fejl. Lige nu uddanner vi personalet i butikken, og når vi kan se, at det kører, så skal vi bygge på. Helst mange butikker og så hurtigt som muligt. Har du fundet et koncept, der holder, så skal du rykke hurtigt i Kina, ellers bliver du kopieret og overhalet. Bagermester Frank Nielsen

Kinesiske forbindelse Forbindelse mellem Gertz Danish Bakery er skabt af en kinesisk forretningsmand, der bor i Nyborg, hvor Uffe Gertz står bag Gertz Danish Bakery. Kineseren har sat Uffe Gertz og Frank Nielsen i forbindelse med Ye Jiazhi, der i forvejen har en brødkæde i Kina.

Sundt alternativ Det er et år siden, at Frank Nielsen, der står bag Gertz Danish Bakery på Agtrupvej, sammen med sin makker Uffe Gertz, der har et bageri i Nyborg, fortalte, at de ville etablere et Gertz Danish Bakery i Kina. I starten af december blev de første friskbagte rugbrød, færdiglavet smørrebrød og medaljer sat til salg i den kinesiske butik. - Vi kommer med det danske. Det findes jo ikke i Kina i dag. Vi har selv importeret rugmel, kerner, fuldkornshvedemel. Så vi skal lave rugbrød og grovbrød. Det er det danske og det grove, der skal gøre forskellen, siger Frank Nielsen, der får hård konkurrence fra andre bagerikæder i millionbyen.

Skal træne kinesere Bageriet er åbnet i samarbejde med en kinesiske samarbejdspartner, der ejer aktiemajoriteten i det kinesiske selskab. Han ejer i forvejen en anden bagerikæde, der henvender sig til middelklassen. Men den kinesiske samarbejdspartner vil gerne have fat i købestærke kinesere og udlændinge. - I første omgang håber vi at ramme de mange udlændinge i området. Det er danskere, svenskere, nordmænd og tyskere, som der er rigtige mange af. De mangler et sted, hvor de kan købe groft brød. Det findes ikke i dag. Men det er først og fremmest kinesere i middelklassen og opefter, der gerne vil og kan betale for at leve sundt, som vi går efter, siger Frank Nielsen, der sætter kurs mod Kina i weekenden, og resten af måneden skal uddanne de tre kinesiske bagere. Derudover er der en dansk bager på stedet. Bageren bliver der det næste år.