Grønt skær i Mølledammen: Leder efter lækage i fjernvarmenettet

Flere borgere har mandag henvendt sig til Trefor på grund af et grønt skær over Drabæk Mølledam i Lunderskov.

Det grønne skær skyldes med stor sandsynlighed en lækage i fjernvarmenettet i området, oplyser Trefor mandag aften.

TREFOR Varme er i gang med at undersøge situationen, men har endnu ikke kunnet lokalisere lækagen.

TREFOR Varme tog for flere år siden det initiativ at tilsætte fjernvarmevandet et ugiftigt, grønt sporstof, så kunderne kan opdage, hvis der er en lækage i deres installation, eller i fjernvarmesystemet.

Der er ikke konstateret grønt vand i noget drikkevand i området.