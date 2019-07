Grøn på vej med nye tiltag til festivalgæsterne: Økologiske cocktails og nervepirrende aktiviteter

I år afvikles Grøn Koncert - eller bare Grøn - for 37. gang. Gæsterne kan glæde sig til økologiske cocktails, grønne tiltag og vilde aktiviteter, for dem, der tør.

- Det er en form for kolonihave, hvor man kan hygge sig med en kold øl fra kassen og et slag Meyer, mens man lytter til musikken, siger Nikolai Milman.

Sidste år introducerede man flere områder og oaser, hvor gæsterne kunne sidde og slappe af. Derudover valgte man også at hæve kvaliteten af madudvalget, så det var muligt at få andet end de klassiske sandwich, hotdogs og pommes frites.

- Musikprogrammet spænder bredt. Det dækker rock, pop og hip-hop, og vi håber, at det alsidige program kan være med til at skabe nogle fællesskaber på tværs af alder, køn og interesser, siger Nikolai Milman, projektchef for Grøn.

Fra arrangørenes side har man gjort sit, for at skabe et program, der favner så bredt som muligt.

Grønt fokus

I år har man også valgt at lægge et grønt fokus ned over festivalen.

Sammen med Tuborg, Northside, Tinderbox og Roskilde festival, har Grøn indført bæredygtige genbrugsglas. Glassene vaskes og kan genbruges op til 25 gange. Når glassene er slidte, sendes de tilbage til leverandøren, som sørger for, at materialet genbruges. Dette sparer miljøet for op mod to millioner engangsplastikkrus vurderer man.

- Har man været på Northside, Tinderbox eller Roskilde, så kender man helt sikkert konceptet. Og så er det sjovt at tænke på, at man kan drikke af et glas, der allerede har oplevet adskillige festivaler, siger Nikolai Milman, der dog garanterer, at rengøringen er hel i top:

- Vi har en 14 meter lang opvaskemaskine, der kan tage 9.000 glas i timen.

Derudover kan man på festivalpladsen også finde økologiske cocktail, udviklet af Carlsberg i samarbejde det det århusianske destilleri Njord.

- Det er klassiske cocktails med et twist, hvor oplevelsen, smagen og den økologiske base er i centrum, fortæller Carlsberg.