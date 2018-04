Grøn Koncert offentliggør tredje navn på plakaten

Phlake fik sit gennembrud i 2015 med singlen "Pregnant", og blev på rekordtid et af Danmarks mest populære bands. Siden de for første gang gjorde hele Danmark bløde i knæene, har duoen udgivet to albums og et væld af hitsingler. Phlake udgøres af to Albertslund-drenge - Mads Bo på vokal og Jonathan Elkær bag knapperne.

Til sommer optræder de for første gang på Grøn Koncert, der blandt andet kommer til Kolding, oplyser Grøn Koncert i en pressemeddelelse.

Om Phlakes Grøn-debut fortæller indsamlingschef i Muskelsvindfonden Theis Petersen:

- Grøn handler om den gode stemning og publikumsfavoritter, men også om nyere kunstnere, der kan sætte sit helt særlige præg på programmet - dem, der er fremtidens superstjerner. Det er Phlake i dén grad. Vi er meget stolte over at have Phlake med på plakaten og håber, at Grøn kan være med til at sætte yderligere skub i deres allerede fremadstormende position i det danske musiklandskab.