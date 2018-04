Grøn Koncert klar med endnu et hovednavn

Kolding: Når Grøn Koncert drager land og rige rundt fra 19. til 29. juli bliver et af festivalens hovednavne den hårdtslående rapgruppe Suspekt. Grøn Koncert kommer på deres turné til Kolding onsdag den 20. juni.

- Suspekt og Grøn Koncert har efterhånden et stærkt bånd - gruppen har været med rundt i 2008, 2014 og 2016 - plus "det løse", hvor drengene har optrådt til koncerter som del af andre konstellationer. Der er altså tale om regulære Grøn-veteraner. De har ikke kun musikken til fælles med Grøn - Suspekt er gennem årerne blevet ambassadører for Muskelsvindsfondens vision "Plads til forskelle", fortæller projektleder Simone Skogen Lassen i en pressemeddelelse.

Suspekt er femte offentliggjorte navn fra årets program. I november blev de internationale himmelstormere Lukas Graham annonceret som det første navn på plakaten, mens rocklegenderne D-A-D fulgte i marts. Tidligere i april blev det afsløret at R & B-duoen Phlake er med på Grøn Koncert for første gang, samt at Cisilia og Joey Moe spiller sammen som et helt nyt musikalsk samarbejde. Resten af programmet afsløres løbende hen over foråret.