Grøn Koncert afslører sidste navn: Gensyn med Aqua og Barbie Girl

Det er 21 år siden, at Aqua blæste hele verden omkuld med megahittet 'Barbie Girl', og siden har bandet turneret verden tynd. Popgruppen har været med på Grøn Koncert tre gange før, senest i 2008, hvor bandet netop var gendannet. Ti år er gået og Aqua er nu igen klar til at indtage Grøn-scenen, meddeler Grøn Koncert i en pressemeddelse.

Dermed er hele programmet til årets koncertrække klar. 20. juli kommer karavanen til Kolding.

Bandets kvindelige frontfigur, Lene Nystrøm, glæder sig:

- I kan forvente jer et band, som er bedre end nogensinde, og som kommer med ligeså meget energi, som vi altid har haft, og med et meget sammensvejset band, som vi har spillet med i mange år. Det kan man godt mærke, for vi har det sjovere end nogensinde, siger hun.

Aqua er det sjette og dermed sidste navn til plakaten for Grøn 2018. I november blev en anden dansk verdenssucces afsløret, da Lukas Graham blev annonceret som det første navn til årets program. I marts fulgte rocklegenderne D-A-D, der sørger for el-spade på årets Grøn. I april blev det afsløret, at R&B-duoen Phlake debuterer på Grøn i år, og at Cisilia og Joey Moe optræder i et helt nyt musikalsk samarbejde. Senest blev det offentliggjort, at den hårdtslående rap-gruppe Suspekt lægger vejen forbi Grøn for fjerde gang.