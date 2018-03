Grim forurening skal fjernes ved Klostergården

Kolding: Den manglende investor til en p-kælder i Domeas planlagte boligbyggeri ved Klostergården er ikke den eneste komplikation ved projektet.

Før Domea.dk overhovedet kan komme i gang med at rive ned og bygge nyt, skal Kolding Kommune nemlig udstede helt særlige tilladelser til begge dele, fordi der er en alvorlig forurening fra et tidligere renseri i området.

Forureningen med chlorede opløsningsmidler overskrider grænserne for afdampning med op til 850 gange, fremgår det af en rapport fra Grontmij.

Derfor skal der tages særlige forholdsregler, både når der rives ned og bygges nyt i form af boliger - og det er de forholdsregler, som skal beskrives i såkaldte paragraf 8-tilladelser.

For eksempel vil der stå noget om beskyttelse af Kolding å i forbindelse med nedrivningen og noget om afværgekrav i nybyggeriet, så der ikke siver farlige dampe op i boligerne.

Leder af Kolding Kommunes industrimiljøafdeling, Ole Stokholm Lauridsen, kan ikke sige konkret, hvad der skal ske endnu.

- Nej, for vi ved ikke, hvad man har tænkt sig at bygge. Vi ved kun, at der er byggeplaner i området, men vi har ikke modtaget noget materiale om dem endnu, oplyser Ole Lauridsen.

Han beskriver forureningen som "alvorlig lige dér, hvor den er" ved det tidligere renseri Klostergade 2, i baggården samt et stykke ind på naboejendommen i Klostergade og anslår, det "er svært at slippe afsted med en regning på mindre end en halv million kroner for at få renset op."