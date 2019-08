Gretelise Holm har udsendt en stribe af sine artikler fra et langt liv som journalist. Karrieren begyndte på Kolding Folkeblad i 1963. - Jeg kan godt huske min første artikel. Lige overfor Folkebladet lå der et hotel, hvor direktøren var gået i lære hos sin egen køkkenchef som kokkeelev, og det var selvfølgellig en morsom historie. Det tog mig en hel nat at skrive den historie. Den startede med: "Man må lære, så længe man lever". Arkivfoto: Søren Gylling