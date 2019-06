Lunderskov: Sydøstjyllands Politi fik mandag morgen en melding om et indbrud i en Hitachi gravemaskine på en byggeplads i Lunderskov.

Gravemaskinen havde fået klippet hele ledningsnettet over og stjålet både GPS og sit styremodul.

Brian Fuglsang fra Sydøstjyllands Politi fortæller, at det tyder på at være bestillingsarbejde, og at det er en sag, som politiet nu efterforsker.