Gratis øl til modtagere af parkeringsbøder: Fodboldklub giver drikkevarer til uheldige fans

De fodboldtilskuere, der under Kolding IF-Vejle-kampen for få uger siden fik en parkeringsbøde, kan, hvis de viser dokumentation for bøden, få en gratis øl på Kolding Stadion, når Kolding IF på søndag spiller imod Fremad Amager på hjemmebane. Det er et slags plaster på såret fra fodboldklubbens side. Foto: Yilmaz Polat