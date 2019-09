Gourmetrestaurant er genåbnet med kæmpe vinkælder

Vi har alt muligt på glas, så man kan smage en masse forskelligt - og til mange forskellige priser. På den måde kan vi sælge vin på glas, som man ellers ikke vil se. For vi vil gerne have, at folk kommer her og får en oplevelse.

Kæmpe vinkælder

Vinen er et kapitel for sig hos Bror Ditlev. Mens menukortet kan overskues på en enkelt side, så kommer vinlisten nærmest i bogform, for Bror Ditlev har ikke mindre end 400 forskellige slags vin på lager.

- Kristian (Vestergaard, fra Kolding Vinhandel, red.) og jeg har har lagt vores private vinsamlinger sammen i vinkælderen her. Så der er meget godt at vælge imellem, lover Rasmus Vemmelund.

Et nyt system, hvor man kan hive vinen ud af flasken uden at åbne den, giver restauranten mulighed for at sælge vin på glas af også de mere eksklusive flasker.

Det store fokus på vin betyder samtidig, at Bror Ditlev har begrænset udvalget af øl til to typer.

Restauranten er åben til frokost alle dage i ugen og aften fra tirsdag til lørdag.