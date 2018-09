Gørtlere, instrumentmagere og trædrejere: Her bliver gamle håndværk moderne igen

77-årige Erik Therkildsen er tømrer og er stadig aktiv. I år har han for eksempel været med til at bygge et bindingsværkshus ved Hjerl Hede. Han har været med ved Håndværkets Dag fem-seks gang. Hans tøj er tysk navertøj, og er noget han fik, da han sammen med sin kone arbejdede for et tysk frilandsmuseum for nogle år siden. Foto: Lotte Højstrøm

Igen i år stiftede mange gæster bekendtskab med en række gamle håndværk, da der var Håndværkets Dag i Christiansfeld.

Christiansfeld: Han er den eneste af sin art i hele Danmark. Uddannet instrumentmager. Så skal man have restaureret et blæserinstrument eller have bygget et nyt af slagsen, er det Kresten Skou fra Aarhus, man går til. Det gjorde man for tre-fire år siden ved Brødremenigheden i Christiansfeld, og det gør man på musikkonservatorier og mange andre steder i landet. Kresten Skou er tredje generation i en instrumentmagerfamilie, og når der - som der var lørdag - er Håndværkets Dag i Christiansfeld, deltager han gerne og viser sine skinnende instrumenter frem. - Jeg vil gerne vise mit håndværk frem. Jeg er jo den sidste, som er uddannet. Faget eksisterer ikke mere i Danmark, siger Kresten Skou, hvis søn dog arbejder for ham som fjerde generation i firmaet.

Sidste år kom der en bygningsingeniør helt fra Skanderborg, der havde hørt om Håndværkets Dag i Christiansfeld, og han kom bare for at snakke med mig om håndhugning af tømmer Erik Therkildsen, tømrer

Olga Nielsen bor i Christiansfeld og besøger altid Håndværkets Dag. Hun er selv meget kreativ og holder af at høre om gamle håndværk. Derfor glæder hun sig hvert år til håndværksdagen. Her lytter hun godt efter, mens gørtleren fortæller om sit job. Foto: Lotte Højstrøm

Stemmen bliver hæs Selv om Håndværkets Dag er en årligt tilbagevendende begivenhed, trak den lørdag allerede mange gæster til fra åbningen om formiddagen. De kunne se og høre mere fra håndværkere som for eksempel gørtlere, trædrejere, kurveflettere og smede. Snakken går så lystigt, og spørgsmålene er så mange fra gæsterne, at Kresten Skou fortæller, at han plejer at være hæs, når dagen er omme. Blandt gæsterne var Olga Nielsen fra Christiansfeld, der hvert eneste år besøger Håndværkets Dag og hvert år får noget nyt ud af dagen. I år var det blandt andet gørtlerens arbejde, hun hørte mere om, og hun kommer ofte også hjem med tips og gode råd til, hvordan hun selv kan lave ting derhjemme. - Det interesserer mig virkeligt alt det gamle håndværk, de laver. Jeg er selv kreativ og har lavet meget selv. Jeg har for eksempel restaureret mange møbler og selv afsyret dem, jeg har gået til keramik, og jeg strikker også. Jeg glæder mig til at komme her hvert år, fortæller Olga Nielsen.

Kresten Skou er Danmarks eneste uddannede instrumentmager og har tidligere restaureret instrumenter for Brødremenigheden i Christiansfeld. Han oplever en stor interesse for sit håndværk og plejer at være hæs, når Håndværkets Dag er slut. Foto: Lotte Højstrøm

Ingeniør fra Skanderborg Den 77-årige tømrer fra Børkop Erik Therkildsen, der indtil for nylig havde sit eget savværk og stadig arbejder med for eksempel at bygge bindingsværkshuse, havde også igen i år en stand på håndværksdagen. - Folk her er i allerhøjeste grad interesserede i de gamle håndværk. Sidste år kom der en bygningsingeniør helt fra Skanderborg, der havde hørt om Håndværkets Dag i Christiansfeld, og han kom bare for at snakke med mig om håndhugning af tømmer, smiler Erik Therkildsen, der kom i lære som tømrer i 1957.