Godt nyt til kommende forældre: Jordemødre skal ikke strejke alligevel

Kolding: Nu kan kommende forældre i Kolding ånde lettet op. Jordemødrene på fødeafdelingen på Kolding Sygehus er blevet undtaget fra strejke, og kommende forældre går dermed ikke glip af vigtig fødselsforberedelse, som der ellers var lagt op til, hvis overenskomstaftalen mellem offentligt ansatte og arbejdsgivere ikke falder på plads inden 1. maj.

- Det handler i bund og grund om, at det nødberedskab, der er forhandlet på plads, stort set er det samme som det daglige beredskab, siger Stine Storm, tillidsrepræsentant for jordemødrene på Sygehus Lillebælt.

Hun forklarer, at antallet af fuldtidsstillinger, der var blevet udtaget til strejke, reelt kun svarede til lidt over én stilling.

- Og så giver det ikke nogen mening, siger Stine Storm, der tidligere har fortalt til JydskeVestkysten, at det har været svært for jordemødrene at finde noget at strejke på.

- Det kommer faktisk ikke bag på mig, at vi er blevet undtaget, for vi har gennemgået alt, hvad jordemødrene laver ned til mindste detalje, og der er rundt regnet ikke noget, en jordemoder laver, der ikke har betydning for liv. Vores beredskab er effektiviseret så meget, at vi ikke laver noget, der er overflødigt, og der er sparet så meget, der kan, siger hun.