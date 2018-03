Det er blevet til hundrevis af koncerter, siden Christian Haugk satte sig til rette som leder af Godset i 2001. Skal han vælge én favorit, bliver det koncerten i 2016 med den amerikanske superstjerne Bonnie Raitt. - Det var et meget stort navn, så koncerten gav underskud, selv om om der var udsolgt, men det var en mulighed for at vise det ypperste af, hvad huset kan formå. Man kunne også mærke på Bonnie Raitt, at Godset var en påmindelse om, hvad det giver hende at spille musik. Foto: Søren Gylling