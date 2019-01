Godset løb med Kjørmesprisen

Kolding: Kolding Kjørmeslaug har for 28. gang holdt årsmøde i Riddersalen på Koldinghus. En ældgammel tradition, der fortrinsvis har været holdt i hævd i de mindre bysamfund, men som nu også er blevet en tilbagevendende begivenhed i Kolding.

Formålet er at markere kyndelmisse på behørig vis - og uddele den koldingensiske Kjørmespris. Prisen har til formål "at bevare ting og traditioner, som vort lokalsamfund ville være fattigere foruden". Kjørmesprisen er igen i år stillet til rådighed for Kolding Kjørmeslaug af Sparekassen Koldings Fond.

Oldermand Niels E. Mortensen, Danske Bank, overrakte prisen til Godsets leder Martin Røen med følgende begrundelse:

"Godset har 12 moderne øvelokaler, som bruges flittigt i dagligdagen, det har udviklet sig fra lokalt tilbud til et regionalt spillested samt medvirket til at gøre Kolding til et sted, hvor man er glad for at bo.

Kjørmesprisen, der er på 15.000 kr., blev overrakt i de historiske rammer i Riddersalen på Koldinghus.