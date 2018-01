Godset er populært på flere måder

Kolding: At der bliver solgt mange billetter til koncerterne på Godset er én ting, men spillestedet i Kolding er ikke kun populært blandt publikum.

Efter nogle opstartsår, hvor nogle få og flittige holdt sammen på afviklingen af koncerterne, er der nu rift om at blive frivillig på Godset. Sådan har det været i flere år, og lige nu står der cirka 30 på venteliste for at blive frivillig her. Omkring 120 sørger for afviklingen af koncerterne med alt, hvad det indebærer af barsalg, opstilling og nedtagning.

- Men blot fordi vi har venteliste, betyder det ikke, at man skal lade være med at melde sig. Holdet af frivillige er en dynamisk gruppe, og det er en venteliste også, så det ville være helt forkert at sige, at man lige så godt kan lade være med at søge. Som hold er det også spændende, at der kommer nye til, siger Christian Haugk, der er leder af Godset.

Han tilføjer, at der er mange grunde til, at folk gerne vil være frivillig her.

- Det afhænger meget af, hvor man er i livet. Men vi sørger for, at man får en oplæring og nogle erfaringer her, som man også kan tage sig med videre ud i livet udenfor Godset, siger han.