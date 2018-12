Gode råd: Sådan får du dit barn til at læse mere

Læs højt for dit barn, tag det med på biblioteket, snak om, hvad barnet læser, fortæl hvor vigtigt det er at være en dygtig læser, og få det til at skære ned på den tid, han eller hun bruger til skærmtid og erstat det med læsning. Sådan lyder nogle af rådene fra læsekonsulent Lotte Koefoed Jensen og læsevejleder Lotte Danielsen. Arkivfoto: Claus Thorsted