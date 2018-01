God nyhed: Kolding får millioner til at hjælpe små udsatte børn

Ved at sætte ind helt fra fødslen eller den første levetid, undgår vi, at vi først kommer ind, når der er opstået mistrivsel. Børnene får et bedre liv af det her.

Langvarig hjælp

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (SF), glæder sig over den store bevilling.

- Det kommer til at betyde rigtig meget. Ved at sætte ind helt fra fødslen eller den første levetid, undgår vi, at vi først kommer ind, når der er opstået mistrivsel. Børnene får et bedre liv af det her. Fra et humant perspektiv kommer det her til at have et langvarigt aspekt, siger Kristina Jørgensen.

Hun forklarer, at den del af projektet, der retter sig mod de helt små børn, for eksempel kan omfatte forældre, der er psykisk syge, har et misbrug, eller hvor barnet har et handicap.