Glæde på museet: Koldinghus får lov at låne statens smykker ud

Kolding: Museet på Koldinghus overtager 1. april opgaven med at vise, formidle og udlåne Statens Kunstfonds Smykkesamling, hvorfra alle danskere kan låne et smykke, hvis de har en aktiv rolle ved en offentlig begivenhed som receptioner, foredrag, gallamiddage, premierer og filmoptagelser.

Smykkesamlingen består af cirka 300 smykker af høj kunstnerisk kvalitet, som Statens Kunstfond løbende har indkøbt af de mest anerkendte og eksperimenterende smykkekunstnere i Danmark.

90 af smykkerne udstilles lige nu i Houston, men fra 29. september kan hele samlingen ses i en ny permanent udstilling på Koldinghus.

Udstillingskurator Anni Nørskov Mørch på Koldinghus er begejstret. - Det er en samling af det allerypperste af dansk smykkekunst, vi på museet og vi danskere i det hele taget får til låns. Alle danskere kan få lov at låne smykkerne fra denne samling mod at agere ambassadør for det valgte smykke, når man bærer det til officielle begivenheder som for eksempel receptioner, foredrag, gallamiddage, premierer og filmoptagelser. Det er derfor, at titlen på den kommende udstilling af Statens Kunstfonds Smykkesamling på Koldinghus bliver: "Vores Smykker", erklærer hun.

Vil man søge om at låne et smykke, skal man sende en mail til museum@koldinghus.dk med informationer om hvilken periode, man ønsker at låne smykket, og hvad anledningen er.