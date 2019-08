Glad formand ved indvielse: - Lige nu står Koldings flotteste nybyggeri her i Vonsild

- I har valgt et byggeri, der ser ud som om, at det altid har hørt til her. Det er en bygning, som tager hensyn til, at indtrykket af kirken ikke bliver udkonkurreret, sagde provst Grete Wigh-Poulsen blandt andet, efter at hun havde klippet den røde snor. Foto: John A. Petersen

Vonsild har haft vokseværk i årevis, så der har længe været brug for et sognehus til blandt andet de mange konfirmander. Nu står huset her. Og torsdag var en festdag i bydelen.

Kolding: De seneste år er konfirmanderne i Vonsild blevet undervist i selve kirkerummet, for der har simpelthen ikke været nok plads i præstegårdens konfirmandstue. I det hele taget har sognet brugt kirken rigtig flittigt, fordi det er her, man har kunnet finde pladsen til de mange aktiviteter, som menighedsrådet står bag. Men nu er det nye tider i Vonsild. Torsdag eftermiddag kunne provst Grete Wigh-Poulsen klippe snoren til det nye sognehus, som ligger nabo til arkitekt C.F. Hansens smukke, velproportionerede kirke. Lige som kirken er sognehuset også gulligt. Det nye sognehus, som også rummer kapel og graverhus, breder sig over 466 kvadratmeter. - Fra provstiets side sagde vi til jer, at nu skal I bygge så stort som muligt, for det er vores erfaring, at sådanne byggerier er med til at skabe mere liv, og så ender man med at få brug for pladsen, sagde provst Grete Wigh-Poulsen ved indvielsen.

Sognehuset i Vonsild Budgettet på det nye sognehus-byggeri i Vonsild har været på 14 millioner kroner. For dem har man også fået en sammenhængende graverbygning med bl.a. mandskabsrum, kontor og omklædningsfaciliteter. Projektet omfatter også et nyt kapel.



Selve sognehuset, som bliver centrum for en stor del af kirkens tilbud, er på 466 kvadratmeter. ud over bl.a. køkken og kontorer er her et stort mødelokale med plads til 149 personer. Lokalet kan også deles i to med en foldedør, så der er plads til to mindre arrangementer på samme tid.

Sognehuset er i ét plan. I den ene ende er der kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale. I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser. Sognehuset er opført af lokale håndværkere fra byggefirmaet Falk-Petersen. Foto: John A. Petersen

Vonsild er vokset En af dem, som nød øjeblikket, var Eva Jespersen, der gennem en årrække har været formand for menighedsrådet. - Jeg var også medlem af menighedsrådet i nogle år i 1990'erne, og der talte vi allerede om, at vi manglede et sognehus. Nu kan vi endelig nyde resultatet af alle vores anstrengelser, fortæller Eva Jespersen, som flyttede til Vonsild i 1973, så hendes børn kunne vokse op i et lille og trygt samfund. - Dengang var der kun et konfirmandhold, og skolen havde kun undervisning til 7. klasse. Siden er Vonsild vokset kraftigt, og det er den vigtigste grund til, at vi har brug for et sognehus. I dag har vi tre konfirmandhold og en masse aktiviteter, som foregår hver eneste måned, siger hun. Hvad tænker du så om resultatet? - Jeg tænker, at lige nu står Koldings flotteste nybyggeri her i Vonsild.

Tre af de frivillige, Lise Andersen (fra venstre), Dagny Nissen og Else Jakobsen, glæder sig til at arbejde i sognehuset, og de er meget tilfredse med det nye køkken. - Men vi skal lige finde ud af, hvor det hele hører til, så det har taget lidt længere tid at blive færdig her første gang, siger Dagny. Foto: John A. Petersen

En lang rejse Sognets tidligere præst, Klavs Bo Sørensen, var en af de mange gæster ved indvielsen. Han var imponeret over de nye forhold. - I min tid har vi ofte talt om et nyt sognehus, men der var altid noget andet, som endte med at komme først. Nu står huset her, og det er blevet et flot resultat, mente Klavs Bo Sørensen, som også havde skrevet en sang til lejligheden. Heri runder han også i et par strofer det lange forløb, som er gået forud: "Vejen var nok både lang og besværlig/Det kaldes ofte: administration/Kirkeligt siger man, når man er ærlig/Tiden, man måler med/er en æon".

- Det er bundet flot sammen. Det er lykkedes perfekt, at skabe et moderne sognehus, der spiller sammen med den gamle kirke. Jeg tror, det bliver godt for både kirke- og kulturlivet her i Vonsild, mener Jesper Stentoft (til venstre), som gik til reception sammen med Anders Birkeholm. Foto: John Petersen

Jørgen Flaskager, der har været formand for byggeudvalget, roste alle de involverede i byggeriet i sin tale. Menighedsrådets formand Eva Jespersen (til venstre) var glad for, at så mange var mødt frem til invielsen. Foto: John A. Petersen

Menighedsrådets formand, Eva Jespersen, glæder sig over, at Vonsild nu skal tage sognehuset i brug efter en lang byggeperiode. Foto: John A. Petersen

Tidligere sognepræst i Vonsild, Klavs Bo Sørensen, var mødt op til receptionen med både en lejlighedssang og sin hustru Tove. Foto: John A. Petersen

