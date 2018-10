Glad formand jubler over indsamlingsresultat: Jeg turde ikke tro på det

Kolding: Stafet For Livet Kolding er klar med det endelige resultat for årets stafet, som blev holdt 9. til 10. juni på p-pladsen ved Kolding Storcenter. Det indsamlede beløb for Kolding-arrangementet lyder på 409.093,94 kr.

- Det er super flot. Det er så godt arbejde af alle holdene, deltagerne og vi frivillige i planlægningsgruppen. Umiddelbart efter stafetten vurderede jeg, at det ville være fantastisk, hvis vi kom over 350.000 kr. i overskud. Jeg turde ikke tro på over 400.000 kr., da vi i år både var færre deltagere og lidt færre hold end sidste år, så jeg er virkelig glad for, at vi nåede så flot et resultat igen i år, siger Kolding-stafettens formand Marianne Mølbæk.

Overskuddet fra årets stafet går til Kræftens Bekæmpelse, som sender 10 pct. af beløbet til den lokale afdeling i Kolding.