Gildebrødre var i gavehumør

Kolding: Sct. Georgs Gilderne i Kolding har holdt Sct. Georgs aften på Koldinghus. Det er en aften, der starter med uddeling af donationer til mange forskellige formål. Denne aften fik følgende udleveret donationer: KFUM Spejderne i Jordrup fik tilskud til et nyt telt. Kolding Selvhjælp fik hjælp til starten af en ny gruppe for mænd. De grønne spejdere i Strandhuse fik et nyt køkkentelt. Brændkjærkirkens sorggruppe fik hjælp til at fortsætte det store arbejde for børn. En gruppe KFUM-spejdere fik penge til indkøb af nye sangbøger. Gademix fik tilskud til deres sommerlejr. BMW-koret fra Bramdrupdam fik tilskud til deres 25 års jubilæum. Kolding Svømmeklub fik tilskud til indkøb af nye svømmebælter. Tamburkorps fik penge til indkøb af en ny fløjte. Spejderen Lukas fik penge til rejsen til verdensjamboreen i USA. Løkke fonden Kolding afdelingen fik tilskud til det fortsatte arbejde blandt unge. Pigegruppen i Skovparken fik også et beløb.

Pengene, der her bruges, fremkommer ved gildebrødrenes arbejde med mange forskellige ting i årets løb.