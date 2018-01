Gik psykisk ned efter søsterens død: Nu spiller han koncert i Kolding

Efter at have udgivet son første solo-plade kommer Michael Lund til sin "anden hjemby", Kolding.

- Men på Godset kommer jeg med mit solo-materiale og en enkelt cover eller to. Og vi skal nok også lige røre ved en enkelt Chasing Grace-sang eller to. Men ikke noget af det helt nye - det er forbeholdt bandet. Det her er min første Godset-koncert som solist. Og dog, jeg har været der tre-fire gange som en del af sangskriver-aftenerne. Men som solist med eget band er det første gang, siger Michael Lund.

Sidste år udsendte han sit første album som solist efter adskillige plader med henholdsvis Kick The Kangaroo og Chasing Grace. De sidste spiller han fortsat med og har netop udsendt ny video og singlen "Falling in line".

Godset er godt

Michael Lund har fået stor mediebevågenhed siden sidste års album "Sister", som han indspillede efter at være gået fysisk og psykisk ned som reaktion på, at hans storesøster, Anne Dorthe døde af kræft. Pladen har fået mange fremmede til at kontakte ham med meldinger om egne tragedier - og om, hvor stor forskel pladen har gjort for dem.

Ud over at synge, spiller Michael Lund selv guitar og mundharpe. Hans band ved koncerten er: Lars Andresen på keys og kor, Jens Varmløse på guitar og kor, Anders Bækgaard Pedersen på bas og Mathioas Rendom på trommer.

- Jeg har spillet sangene mange gange alene eller som duo - og dét er også godt. Men at spille dem med fuld band-besætning er altså bare ekstra glasur på chokoladekagen. Og så endda på Godset! Godset er et af landets allerbedste spillesteder. Søde og dygtige folk, prima grej og lyd - og et af landets skønneste backstage-områder, siger han.

De mange komplimenter gælder også hans oplevelser foran scenen.

- Jeg har også været der mange gange som publikum, og det er altid en god oplevelse, siger han.