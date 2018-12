Ghettoudvalg vil undgå nedrivning af lejligheder i Skovparken og Munkebo

Et særligt udvalg, der skal udvikle Skovparken og Munkebo til attraktive boligområder, er enige om at gå andre veje end nedrivning for at få nedbragt andelen af almene familieboliger, som en ny ghettolovpakke kræver.

Kolding: Boligområder skal udvikles, ikke afvikles. Sådan lyder det fra Udvalget for Udfordrede Boligområder efter et møde torsdag. Det særlige udvalget er sammensat af byrådspolitikere og repræsentanter for de store boligorganisationer med henblik på at udvikle boligområderne Skovparken og Munkebo, der er på regeringens ghettoliste. Udvalget blev på mødet enige om at gå andre veje end nedrivning, for at få nedbragt andelen af almene familieboliger, som det er krævet i den nye ghettolov, oplyser udvalget i en pressemeddelelse. De kommende måneder arbejder udvalget videre med at udvikle planer for områdernes fremtid. Målet er at udarbejde en særlig Kolding-model, som tager de nødvendige hensyn til beboere og områder, for eksempel gennem yderligere renovering, øget tilgængelighed og ommærkning af boliger til ungdomsboliger.

Vi har brug for de almene boliger. Væksten betyder flere søger mod Kolding Kommune, og vi har i forvejen boligmangel. Tobias K.J. Jørgensen (V), udvalgsformand

Brug for almene boliger Desuden er der enighed i udvalget om, at Kolding Kommune skal ansøge om dispensation for at nedbringe andelen af familieboliger til 40 procent, som ellers er det niveau, loven lægger op til. Med dispensationsansøgningen vil Kolding Kommune fastholde så høj en andel almene familieboliger som muligt i de to områder. - Vi har brug for de almene boliger. Væksten betyder flere søger mod Kolding Kommune, og vi har i forvejen boligmangel, forklarer formand for udvalget, Tobias K.J. Jørgensen (V) og fortsætter: - Mange af boligerne i Skovparken/Skovvejen og Munkebo er nyrenoverede, huslejen er rimelig, beliggenheden i top, og mange beboere er glade for at bo her. Så det er helt oplagt, at vi forsøger at opretholde flest mulige almene boliger i området.

Flere ressourcestærke beboere Et andet vigtigt punkt på torsdagens møde var drøftelse af, hvordan lovkravet om fleksibel og kombineret udlejning implementeres bedst muligt i Kolding. Fleksibel udlejning drejer sig om, at nogen kommer foran i køen til boliger, hvorimod kombineret udlejning er et lovkrav, som betyder at boligsøgende ikke kan komme i betragtning til en bolig i boligområder på ghettolisten, hvis de hverken er i job eller uddannelse. Der var enighed i udvalget om at anbefale et forslag, som bidrager til at tiltrække flere ressourcestærke beboere. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af kommune og boligorganisationer. - Med de nye værktøjer fra Folketinget kan vi understøtte udviklingen af boligområderne samt skabe yderligere tryghed og trivsel, siger Tobias K.J. Jørgensen.