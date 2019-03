Ghettoplan kan tvinge dagsinstitutioner til at lukke

Det er sandsynligt, at mindst én daginstitution i socialt udsatte boligområder i Kolding kan tvinges til at lukke i løbet af de næste par år, viser en sagsfremstilling. Det sker som følge af regeringens ghettoplan, der blev vedtaget i december sidste år.

Det krav kan få store konsekvenser for en række daginstitutioner i Kolding kommune. Flere daginstitutioner i Munkebo og Skovparken har i dag over 30 procent indskrevne børn fra socialt udsatte områder. Heriblandt er børnehaven Tusindfryd, hvor flere end tre ud af fire børn har bopæl i et ghettoområde.

Regeringens ghettoplan kan få stor indflydelse på daginstitutionerne i Kolding Kommune. Med vedtagelsen af planen fulgte et krav om, at andelen af børn fra socialt udsatte boligområder maksimalt må udgøre 30 procent af den samlede børneflok i en daginstitution.

Børn fra andre områder skal tiltrækkes

Konkret betyder kravet, at der vil blive tømt ud i børneflokken i institutionerne, indtil andelen af børn fra ghettoområderne er under 30 procent. Herefter skal der så indskrives børn fra andre områder end ghettoområderne for at udfylde alle institutionspladserne.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), påpeger, at udfordringen ligger i, at man ikke kan tvinge de børn, som ikke bor i socialt udsatte områder over i daginstitutionerne for at få procentsatsen op, så fordelingen lever op til ghettoplanens krav. Og det er netop det problem, der kan tvinge børnehaverne ud i en såkaldt "lukningsspiral":

- Hvis ikke vi finder på et eller andet genialt, hvor vi kan tiltrække børn fra andre adresser i de her daginstitutioner, så vil konsekvensen i værste fald være, at vi skal lukke de her daginstitutioner, hvor der er et for højt antal af børn fra de udsatte boligområder, udtaler Kristina Jørgensen.