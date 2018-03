Ghettoforslag vil sende Kolding-børn i institution langt hjemmefra

Her i Daginstitutionen Palme Alle´ bor over 80 procent af børnene i et udsat boligområde. Hvis regeringen får flertal for sin ghettoplan, må der højst optages 30 procent børn om året fra Munkebo og Skovparken/Skovvejen. Foto: Søren Gylling

Hvis regeringens ghettoudspil vedtages, sættes der en grænse for, hvor mange børn fra Munkebo og Skovparken/Skovvejen, der må optages i hver daginstitution. Det vil sende børnefamilier fra hele Kolding ud på længere køreture.

Kolding: Det kan snart være slut med at få passet sit barn i vuggestue eller børnehave tæt på bopælen for mange af beboerne i Munkebo og Skovparken/Skovvejen. Regeringens nyligt lancerede ghettoudspil indeholder blandt andet forslag om, at der hen over et kalenderår højst må optages 30 procent børn i hver daginstitution fra udsatte boligområder som for eksempel Munkebo og Skovparken/Skovvejen. Men i dag har fire af kommunens daginstitutioner omkring de to boligområder andele på mindst 60 procent børn fra de to boligområder, der er på regeringens liste over de 16 hårdeste ghettoer i landet. Daginstitutionen Tusindfryd ligger i top med cirka 90 procent børn fra Skovparken/Skovvejen. Vedtages regeringens ghettoplan i Folketinget, skal andelen af børn fra de to områder altså bringes betragteligt ned i de fire daginstitutioner for at leve op til kravene i ghettoplanen

Daginstitutioner Ifølge børnechef Merete Lund Westergaard er andelen af børn i de fire daginstitutioner omkring Munkebo og Skovparken/Skovvejen, der kommer fra et af de to boligområder, lige nu:Tusindfryd: Cirka 90 procent



Nordstjernen: Cirka 70 procent



Pinjevejens Børnehus: Cirka 60 procent



Palme Allé: Cirka 80 procent

Søgning tæt på bopæl De fire daginstitutioner er Tusindfryd og Nordstjernen tæt på Skovparken/Skovvejen og Daginstitutionen Palme Allé og Pinjevejens Børnehus i Munkebo-området. En del af forældrene herfra vil i stedet være nødsaget til at søge efter pasningsplads længere væk fra bopælen, samtidig med at forældre i andre dele af Kolding så vil få sværere ved at få plads i deres område og dermed skal køre til f.eks. de fire daginstitutioner. - Vi har stadig det samme antal pladser i spil. Vi vælter os jo ikke i pladser, men hvis situationen kommer, må vi bare arbejde os ind i den. Men vi kan se i dag, at det der er vigtigst for forældre - uanset hvor i kommunen de bor - er at få en plads tæt på bopælen, siger Kolding Kommunes børnechef Merete Lund Westergaard og tilføjer, at man med nye regler skal have forældre andre steder i kommunen til at søge om pasningsplads i en af de fire nævnte institutioner.