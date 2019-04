Kolding Kommune havde held med dispensationsansøgning nummer to for ghettoområdet Munkebo. Færre boliger end først besluttet skal omdannes fra almene familieboliger, lyder meldingen nu fra ministerium.

Kolding: Endelig lykkedes det.

Efter at have fået afslag på sin første dispensationsansøgning om at få lov til at nedbringe en mindre andel af almene familieboliger, end Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde pålagt ghettoområdet Munkebo i Kolding, var der held i sprøjten med anden ansøgning om dispensation.

Kolding Kommune har netop fået besked om, at man for Munkebos vedkommende kan nøjes med at nedbringe andelen af almene familienboliger til 60 procent, og det er altså 20 procent færre end det, man fra ministeriets side i første omgang havde meldt ud.

Dermed ser det umiddelbart ud til, at boligforeningen Alfabo, der står for boligerne i Munkebo, skal rive færre boliger ned, ligesom færre beboere risikerer at blive tvangsflyttet til andre områder i byen.

- Det glæder mig, at vi ikke skal ud i det glade vanvid, når det gælder nedrivning. Når man kigger på Munkebo, er der selvfølgelig noget, der kan gøres bedre, men det er også et velfungerende område. Dispensationen er en anerkendelse af, at nok er det et udfordret område, men det er meget tæt på at være af listen, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Opdateres.