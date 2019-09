Geografisk Have udvider sin betalte sæson med flere weekender

Kolding: Allerede ved årets begyndelse meldte Geografisk Have ud, at den betalte sæson i år bliver forlænget med tyve dage, så den vil strække sig til og med efterårsferien. Nu lyder meldingen fra den grønne attraktion, at man som et forsøg indfører en nedsat billetpris i de resterende weekender året ud. Her kommer gæsterne ind for 50 kroner for en almindelig voksenbillet.

- Vi har mange gæster om vinteren, og man kan spørge sig selv, om det er rigtigt, at vi slet ikke tager nogen entré på den tid af året, når vi stadig har udgifter på alle leder og kanter ved at drive haven, siger haveleder Lene Holm.

Hun kalder det et kompromis, at man forsøger sig med weekend-betaling, mens det stadig er gratis at komme i Geografisk Have på hverdagene i den sidste halvdel af oktober plus november og december.

- Vi ved, at mange gæster især kommer i weekenderne, så derfor er det her, vi forsøger os med betalt entré, fordi vi tror på, at det økonomisk er en ok model, når man tager i betragtning, at vi også får ekstra udgifter til weekend-bemanding ved indgangen, siger Lene Holm.

- Når man ikke har betalt entré hidtil, så skyldes det måske, at der er mindre at opleve i haven i de kolde måneder?

- Jeg tror, det kommer an på øjnene, der ser, for der sker noget i en have hele året. Og hvis man for eksempel har set farveshowet herude i efteråret, så tror jeg, at man vil være enig, siger havelederen.