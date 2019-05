Geografisk Have passer godt på nyt alpakaføl efter øjenoperation

Gæsterne i Geografisk Have kan følge med, mens det nyfødte alpakaføl vokser sig større. Men kun på afstand. For dyrefolden er spærret for adgang, mens føllet kommer sig efter den øjenskade, det fik ved fødslen.

Kolding: Det var første gang i havens historie, da man i sidste måned fik et nyfødt alpakaføl. Den knap så beherskede fødsel resulterede dog i, at føllet landede med hovedet på jorden, og derfor slap dyret ikke uden skader, der har vist sig at drille så meget, at føllet har været bedøvet og opereret af en dyrlæge.

Efter fødslen opdagede dyrepasserne hurtigt, at der var noget galt med føllets venstre øje. Til trods for dyrlægens hjælp er det stadig en smule uklart, hvordan skaden er sket. Dyrlægen har en teori om, at føllet er landet så uheldigt ved fødslen, at øjet er stødt mod jorden under fødslen, og det har givet dyret et hul på hornhinden.

- Jeg nåede næsten ikke at se fødslen, da den gik så hurtigt. Der gik ikke mere end to minutter, og så var alpakaføllet født fortæller Jesper Sørensen, der er skovarbejder i Geografisk Have.

Behandlingen af skaden på hornhinden skrider kun langsomt frem, selv om dyret fra fødsel er blevet dryppet i øjet flere gange om dagen.

- Efter et par uger vurderede dyrlægen, at det var nødvendigt med en operation, så alpakaføllet har været bedøvet og er blevet opereret i øjet, siger Lene Holm, der er direktør for Geografisk Have.