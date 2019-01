Geografisk Have forlænger sæsonen i 2019, så publikum skal betale entré til og med efterårsferien. Samtidig stiger prisen en anelse, så det koster en tier mere at komme indenfor på en dagsbillet.

Kolding: I 2017 besluttede Geografisk Have at gøre op med en mangeårig tradition om at åbne sæsonen den 1. maj. Siden da har publikum betalt entré fra den 1. april.

Og nu bliver sæsonen yderligere udvidet. Denne gang er det i den anden ende af kalenderen, at man lægger ekstra dage til. I stedet for at lukke sæsonen med udgangen af september, så fortsætter den tyve dage ekstra i 2019, indtil efterårsferien er overstået.

Haveleder Lene Holm medgiver, at for besøgende betyder det, at de skal betale entré i en længere periode i forhold til nu. Men hun understreger, at det ikke er entrékroner, der blot triller ubeskåret ned i kasseapparatet hos Geografisk Have.

- Når vi udvider med flere dage, hvor folk skal betale entré, så får vi også nogle ekstra udgifter til blandt andet aktiviteter og i cafeen, for når der er entré, så har gæsterne selvfølgelig en berettiget forventing om, at vi holder det samme serviceniveau som i resten af sæsonen, siger Lene Holm og føjer til:

- Det er vores vurdering er, at folk gerne vil have en Geografisk Have med et højt aktivitetsniveau på det tidspunkt af året, hvor vi er meget stærke, når det gælder efterårsstemning.

- Ender Geografisk Have med at have betalt sæson hele året?

- Det kan man ikke udelukke, for vi har jo noget nyt at byde på hele året med de skiftende årstider. Men det kræver, at vi først opvejer fordele og ulemper. Under alle omstændigheder følger der mange udgifter med, når vi udvider sæsonen, fordi vi skal sikre, at vi bliver ved med at holde den kvalitet i oplevelsen, som folk kan forvente.