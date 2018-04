Geografisk Have drømmer om en alpaca mere

Geografisk Have vil gerne lave en indsamling, sådan at besøgscentret kan få råd til en alpaca mere, fortæller dyrepasser Benni Skræp.

Kolding: Alpacaen i Geografisk Have trasker hen til hegnet. Den vil gerne have opmærksomhed, og snart står den med sit kæmpemæssige underbid og tygger på nogle visne grene og blade.

I øjeblikket er den brune lama den eneste af sin slags i Geografisk Have. Der har i lang tid været to alpacaer i besøgscentret, men sidste år mistede de den ene. I stedet er den nu omgivet af blandt andet geder og andre drøvtyggere.

- Vi drømmer om, at vi får en mere. Så vi vil gerne lave en indsamling, hvor vi beder om lidt hjælp til at få råd til at købe en ny alpaca, fortæller Benni Skræp, der er dyrepasser i Geografisk Have.

Ifølge dyrepasseren afhænger prisen på alpacaen af, hvilken slags uld man er ude efter.

- Den type, vi gerne vil have, koster et sted mellem 5000 og 10.000 kroner. Vi har ikke planer om, at vi skal hækle tøj eller noget i den stil, så ulden er ikke så vigtig, siger Benni Skræp.

Alpacaer er flokdyr, og det er en del af årsagen til, at de gerne vil have en makker til den nuværende i Geografisk Have. Mens de sidste år havde to hanner, ser Benni Skræp gerne, at det denne gang bliver en han og en hun.

- Formålet med det er, at vi gerne vil opbygge en lille flok med tiden, siger han.